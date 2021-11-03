Самая молодая летчица в мире в ходе кругосветки прибыла в Магадан

Летчица из Бельгии 19-летняя Зара Резефорд прилетела в Магадан. Она намерена стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетела весь мир на небольшом воздушном судне, о чем стало известно в среду, 3 ноября.

Предыдущий рекорд принадлежит 30-летней американке афганского происхождения Шаесте Вайз.

«Я прибыла из Анадыря этим утром, это был долгий, шестичасовой полет», — сообщила девушка в беседе с «Известиями». По ее словам, перелет с Аляски до Анадыря был весьма непростым, да и вообще сложности встречались на каждом отрезке кругосветки.

Летчица также отметила, что далее она планирует направиться во Владивосток и Южную Корею. Собеседница призналась, что сначала она воспринимала свое путешествие как приключение, но теперь девушка нацелена побить мировой рекорд.

Ее команда также ведет Instagram-аккаунт, в котором делится с подписчиками самыми яркими моментами перелета.

«Из России с любовью! Зара прибыла в Магадан после полета над сибирской арктической тундрой», — говорится в одном из сообщений.

Зара вылетела из Бельгии 18 августа. Она управляет одним из самых скоростных ультралегких самолетов в мире Shark, который специально подготовили для кругосветки.

Летчица уже пересекла Атлантику, Канаду, Восточное побережье США и Карибские острова. После развернулась на север, пролетела через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Всего Резерфорд планирует посетить 52 страны на пяти континентах.

Ранее в октябре Алмаз Алеев, 72-летний житель Казани, завершил кругосветное путешествие на яхте. Он прошел путь от столицы Татарстана до турецкого Мармариса через Азовское, Черное, Мраморное и Средиземное моря.

В январе 2020 года двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев попал в Книгу рекордов России как самый юный путешественник: за месяц ребенок посетил 11 стран. Отмечается, что мальчик путешествовал со своими родителями, которые сохранили видеозаписи с кадрами из поездки.