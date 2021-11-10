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Элтон Джон совершит 150-дневный тур после перенесенной замены бедра

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Британский певец и композитор Элтон Джон планирует совершить 150-дневный мировой тур «Farewell Yellow Brick Road», несмотря на слабое здоровье и беспокойство друзей. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает газета The New York Post.

Тур артиста начнется в январе в Новом Орлеане, концерты пройдут также в США, Европе, Великобритании и Австралии.

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«Он должен быть дома со своими детьми и мужем, а не торчать в дороге. Я боюсь, что он не закончит тур», — сообщил изданию источник, близко знакомый с певцом.

Некоторые знакомые британского исполнителя предполагают, что Джон совершит тур, чтобы поддерживать роскошный образ жизни.

«Фактически, единственные деньги, которые Элтон получает, — это гастроли, поэтому он должен продолжать собирать деньги», — сказал музыкант, знакомый с Джоном.

В возрасте 74 лет артист перенес операцию по замене бедра после травматического падения. Это вынудило его перенести тур «Farewell Yellow Brick Road». В среду, 10 ноября, он получил от принца Чарльза Орден Почетных соратников за свою музыкальную карьеру кампанию по борьбе со СПИДом. При этом певец опирался на трость, передавал News Sky.

Представитель артиста не дал комментариев, сообщает газета.

Она уточняет, что помимо проблемы с бедром, у Элтона Джона есть проблемы с коленями, а также частично отсутствует слух.

Согласно британскому списку богатых людей Sunday Times, опубликованному в мае, состояние Джона составляет $505 млн.

15 октября сообщалось, что песня Cold Heart (Pnau Remix) Элтона Джона впервые с 2005 года заняла лидирующую позицию в британских чартах. Композиция была записана в дуэте с британской певицей Дуа Липой, релиз хита в обработке музыкантов-электронщиков из австралийского музыкального коллектива Pnau состоялся 13 августа.

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