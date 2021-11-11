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Беременные мальчиками вырабатывают меньшие титры антител к COVID-19

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Ученые Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля задумались над тем, не закладывается ли уязвимость мужской иммунной системы к заболеванию еще в утробе матери. Они провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Science Translational Medicine». В нем приняли участие 38 женщин, инфицированных SARS-CoV-2 во время третьего триместра беременности (19 из них ждали ребенка мужского пола и столько же — женского). В группу сравнения включили 30 беременных женщин с отрицательным результатом на COVID-19 (15 из них ждали мальчиков, 15 — девочек).

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Ученые измерили уровни защитных антител в крови испытуемых, а также изучили показатели плаценты каждой из них. Выяснилось, что пол плода способен оказывать влияние на материнский и плацентарный противовирусный иммунный ответ, а также на показатели неонатального иммунитета (защитных реакций организма новорожденного. — Ред.), опосредованного антителами. «Мы показываем, что инфекция SARS-CoV-2 у матери связана со снижением титров специфических IgG-антител, если плод мужского пола», — указано в статье.

«На активацию клеток иммунной системы влияют половые гормоны и гормоны, присутствующие в плаценте, — пояснила «Известиям» врач акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова. — Клетки плаценты вырабатывают огромное количество интерлейкинов, которые являются частью иммунной системы. Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы. Например, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские в свою очередь обладают иммуносупрессорными свойствами (то есть подавляют иммунитет. — Ред.).

Авторами исследования рекомендовано пройти вакцинацию всем женщинам, которые готовятся к будущей беременности. Таким образом можно избежать самых грозных акушерских осложнений и родить здоровых малышей не зависимо от их пола.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пол беды: беременные мальчиками хуже защищены от СOVID-19

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