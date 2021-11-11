Тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10%

В 2022 году стоимость услуг фиксированной связи, в первую очередь, домашнего интернета и платного ТВ в России могут вырасти примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily. Эти вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведённого нынешней осенью (услуг мобильной связи они не касаются, подчёркивают в агентстве).

О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше. Впрочем, по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно увеличивались на 12-15%, темпы их роста могут сократиться, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он указывает на то, что в конце 2020-го планировали повысить (и в итоге повысили) тарифы более чем на 10% не 48%, а 74% компаний. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

«Исходя из такой динамики и прогнозов операторов можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 годом и 2021 годом на 2-5 п.п.», — считает Денис Кусков.

Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily. На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих, добавляет он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тариф «Подъемный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%