Кубок мира по прыжкам с трамплина пройдет в Нижнем Тагиле

Впервые за всю историю Кубка мира по прыжкам с трамплина сезон будет открыт в Нижнем Тагиле. Об этом говорится на сайте Международной федерации лыжного спорта. С 19 по 21 ноября на горе Долгая запланировано соревнование среди мужчин. Женщины будут бороться с 25 по 27 ноября. Ожидается, что все летающие звезды данной дисциплины прибудут на мероприятие.

В общей сложности заявки на участие были поданы 19 сборными из разных стран. Это считается рекордным количеством команд, пишет ТагилСити.Ру.

Роспотребнадзор Свердловской области разрешил допуск на трибуны не более 500 человек, на входе будут проверять QR-коды.