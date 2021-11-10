Промышленная инфляция в Китае достигла 26-летнего максимума

Инфляция в промышленности КНР достигла максимума за 26 лет. Индекс цен производителей в октябре вырос на 13,5%. Причиной экономических проблем стал энергетический кризис, передает телеканал «Известия». Дорогое топливо повысило стоимость производства. Рост потребительских цен ускорился до 1,5% в месяц. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы стоимость товаров резко вырастет. Повышенные расходы компаний отразятся на цене их продукции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.