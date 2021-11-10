Бывший муж Малявиной прокомментировал смерть актрисы

Бывший муж актрисы Валентины Малявиной народный артист РСФСР и звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев заявил, что жизнь его первой супруги закончилась трагически.

О смерти Малявиной стало известно 10 ноября. Актриса скончалась 30 октября на 81-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она падала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — рассказал Збруев Пятому каналу 10 ноября.

Он отметил, что последние годы артистка провела в доме престарелых, где за ней ухаживали.

«Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что всё закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса», — отметил артист.

Збруев подчеркнул, что Малявина оставила свой след в советском кинематографе.

Валентина Малявина — заслуженная артистка России. В кинобиографии Малявиной 42 фильма. Роли, созданные актрисой в фильмах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны», вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.