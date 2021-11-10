Названа дата премьеры нового электромобиля Subaru

Японская компания Subaru 11 ноября проведет онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Solterra.

Как сообщает 10 ноября Motor1, название Solterra составлено из двух латинских слов sol и terra — «солнце» и «земля». Машина построена на платформе e-SGP, которая предназначена для производства электромобилей. Характерными чертами модели станут задние фонари в виде бумерангов, спойлеры, разнесенные по бокам верхней кромки пятой двери, и черные глянцевые детали в экстерьере.

Переднеприводная версия Subaru Solterra будет комплектоваться одним электромотором мощностью 204 л.с. Полноприводная модификация получит два электродвигателя с суммарной отдачей 217 л.с. Запас хода модели составит 450 км.

25 марта Subaru объявила о старте продаж в России обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года.

От предыдущей модели Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».