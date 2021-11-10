Родственника погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

Родственника погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает издание «Страна.UA» со ссылкой на местный Telegram-канал «Черти Кривого Рога».

Как уточнил источник издания, погибший был двоюродным братом Константина Павлова по отцу. По предварительной информации, он покончил с собой.

Отмечается, что погибший длительное время болел.

«Онкология желудка и пищевода, к тому же туберкулёз», — сказал источник.

Константин Павлов был найден мертвым 15 августа в украинском селе Вольное. На его теле было обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

По мнению депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы и Вадима Рабиновича, мэр Кривого Рога был убит.

Павлов занимал пост градоначальника с 2020 года. До этого он был депутатом рады VII и VIII созывов.

18 октября был найден мертвым брат погибшего мэра. Позже издание «Страна.UA» со ссылкой на источники в МВД Украины заявило, что он умер от отравления алкоголем.