Авиапассажирка пыталась провезти через Шереметьево часы за 2 млн рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки, прилетевшей из Афин, незадекларированные часы, чья стоимость превышает 2 млн рублей. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе таможни.

Таможенники остановили 37-летнюю россиянку, пытавшуюся провезти через «зеленый» коридор дорогие наручные часы известного бренда.

«Пассажирка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. К таможенному осмотру женщина предъявила наручные часы Chopard. Далее в результате таможенного досмотра ее багажа инспектором была обнаружена коробка от часов, а также сертификат и чек», — говорится в сообщении таможни.

Согласно заключению эксперта, ювелирное изделие изготовлено из золота 750-й пробы. Таможенная стоимость задержанного товара составила почти 2 млн 24 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров, отмечает агентство городских новостей «Москва».

10 ноября в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни сообщили, что таможенники в Псковской области пресекли контрабанду белорусских сигарет на сумму, превышающую 16 млн рублей. Всего было обнаружено и изъято 150 тыс. пачек сигарет марки «ФЭСТ» с акцизными марками республики.