Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Сказки Пушкина. Для взрослых»: «Рыбка», «Царевна»

Эпизод «Рыбка». Режиссер: Ксения Зуева. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Павел Попов, Лолита Милявская, Денис Шведов

Эпизод «Царевна». Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Дарья Жовнер, Полина Гухман, Игорь Верник, OG Buda

Стартовал долгожданный амбициозный сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых», переносящий классические сюжеты в наши дни. В первом эпизоде («Рыбка») Рыбак — это провинциальный вор, который ловит своих жертв при помощи приложения для знакомств. Его Старуха ему помогает. Однажды герою попадается особенно лакомая добыча — кинозвезда и продюсер Рыбка. Но вместо того, чтобы обокрасть женщину, Рыбак становится постоянным гостем в ее доме. А Рыбка исполняет желания его жены.

Второй эпизод — «Царевна» — создан по мотивам сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Царица, нереализовавшаяся певица и утратившая популярность звезда инстаграма, завидует своей падчерице, у которой, наоборот, в этих сферах всё складывается отлично...

На more.tv

«Мосгаз. Дело № 8: Западня»

Фото: Анна Митрохина

Режиссер: Сергей Попов. В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Олег Ягодин, Екатерина Вилкова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Полина Пушкарук, Александр Феклистов, Николай Добрынин, Илья Лыков

Продолжение истории о следователе Иване Черкасове. Накануне Олимпиады-1980 перед муровцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, для чего необходимо очистить город от всех неблагонадежных элементов. Команде майора Черкасова поручена борьба с проститутками и фарцовщиками. Но вместо этого Черкасов сталкивается с рядом убийств.

С 15 ноября, 21:30, Первый канал

«В Бореньке чего-то нет»

Фото: START

Режиссер: Никита Власов. В ролях: Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков, Ирина Гринева

«Квартет И» сделал для своих поклонников первый сериал. В основе сюжета — история создания кино и творческого кризиса. Действие разворачивается на «шапке» (банкет после окончания съемок нового фильма). Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское, но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной.

С 11 ноября в онлайн-кинотеатре Start

«Измена»

Фото: ВОЛЬГА

Режиссер: Брайан ДеКьюбелис. В ролях: Виктория Джастис, Мэтью Даддарио, Кэтрин МакНамара, Люсьен Лависконт, Ронни Чиэн, Роза Гилмор

Односерийная остросюжетная мелодрама. Брук и Оуэн — на первый взгляд идеальная пара. Это молодые, красивые и успешные хозяева жизни: она владеет частной галереей, он работает телеведущим. Идиллию нарушает появление чертовски соблазнительного художника Ансгара, чьи откровенные картины предстоит продавать Брук. Одна деловая поездка Брук и Ансгара в Париж может изменить всё. А Оуэн, оставшийся в одиночестве, тоже сталкивается с искушением.

С 16 ноября в онлайн-кинотеатрах «КиноПоиск HD», Ivi, Okko, Wink

Театр

«Война и мир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Режиссер: Римас Туминас. В ролях: Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Поляк, Евгений Князев, Андрей Ильин, Ольга Лерман, Юрий Цокуров, Павел Попов, Владимир Симонов, Ольга Тумайкина, Анна Дубровская

Худрук Театра Вахтангова Римас Туминас сделал грандиозный подарок своему театру к его 100-летию, которое отмечается 13 ноября. «Война и мир» — серьезная работа режиссера с великой классикой. Всем известный роман Льва Толстого рассказан с исключительным мастерством, дарования актеров труппы раскрываются на полную мощь. Спектакль идет пять часов, но пролетают они на одном дыхании.

11 ноября, 19:00, Театр Вахтангова

«Ретро»

Фото: Малый театр/maly.ru

Режиссер: Василий Федоров. В ролях: Владимир Дубровский, Алёна Колесникова, Константин Юдаев, Зинаида Андреева, Максим Хрусталёв, Татьяна Лебедева, Людмила Щербинина, Ольга Чуваева, Клавдия Моисеева

В Малом театре создали спектакль специально для своих корифеев. Это трогательная и полная веры в лучшее история из жизни простых людей старшего поколения. Герой пьесы Александра Галина Николай Михайлович Чмутин — одинок. Дочь пытается наладить его жизнь, не считаясь с желаниями и возможностями отца. Но встреча старика с тремя сильными духом женщинами в корне меняет развитие сюжета.

14 ноября, 19:00, Малый театр

«Шочимики — цветочная смерть»

Фото: Электротеатр Станиславский/electrotheatr.com

Режиссер: Игорь Макаров. В ролях: Антон Торсуков, Дмитрий Мягкий, Матвей Матвеев, Антон Капанин, Андрей Сергеев, Юрий Васильев, Владимир Долматовский, Максим Деричев, Анна Даукаева, Михаил Соколов

Автор пьесы Дмитрий Ретих называет свое сочинение «докучной сказкой». Он собрал в нем декабристов, народовольцев, цесаревича Алексея, Троцкого и даже бога Перуна. Герои встречаются в потустороннем мире, где спорят о неизбежности жертвы и судьбе Отечества — и не могут понять, как избавиться от проклятия.

11 и 12 ноября, 19:00, Электротеатр «Станиславский»

«Риголетто»

Фото: пресс-служба Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Режиссер-постановщик: Владимир Панков. В ролях: Лилия Гайсина, Валерий Микицкий, Станислав Ли, Наталья Владимирская, Николоз Лагвилава, Вероника Вяткина, Феликс Кудрявцев, Ирина Чистякова, Владимир Дмитрук

Впервые к опере обращается основоположник жанра саунд-драмы и человек-оркестр Владимир Панков. При этом любопытно, что опера «Риголетто», одно из самых популярных сочинений Джузеппе Верди, до этого ставилась в МАМТ лишь однажды — в 1939 году. Тогда свой спектакль представлял сам Станиславский.

12, 13 и 14 ноября, 19:00, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

«Балалайкин и К°»

Фото: Вера Юрокина

Режиссер: Сергей Газаров. В ролях: Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев

Инсценировку по книге сатирических очерков «Современная идиллия» Михаила Салтыкова-Щедрина в свое время сделал Сергей Михалков. В 1970-е спектакль по пьесе Михалкова украшал сцену «Современника», и одну из ролей играл Сергей Газаров. А теперь он поставил свой собственный спектакль по этому произведению и пригласил на главную роль Сергея Чонишвили. Это первая режиссерская работа Газарова в должности худрука театра.

13 ноября, 19:00, «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»

«О чем молчат камни» и «Свет погасшей звезды»

Фото: Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко/stanmus.ru

Режиссер-постановщик: Ринат Абушахманов. Композитор: Николай Попов

Вечер одноактных балетов Башкирского государственного театра оперы и балета, входящих в один единый спектакль. В основе сюжета — древние башкирские легенды. Хореография построена на стыке различных танцевальных стилей — от традиционного башкирского танца до неоклассики, включая модерн, афроджаз, уличные танцы и даже тектоник.

15 ноября, 19:00, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

Выставки

«Достоевскому посвящается»

Фото: Государственная Третьяковская галерея

В день рождения Фёдора Михайловича Достоевского, 11 ноября, в залах постоянной экспозиции Третьяковки в Лаврушинском переулке открывается выставка, посвященная классику. Проект приурочен к 200-летию великого писателя. Главное произведение фокус-выставки — единственный прижизненный портрет Достоевского кисти Василия Перова.

С 11 ноября до 13 марта, Третьяковская галерея

Концерты

A'Studio

Фото: концертное агентство «Moscow Nights»

Сольный концерт легендарного коллектива, обладающего уникальным для отечественной поп-cцены чувством стиля и музыкальным вкусом. Группа играет романтически-танцевальный поп-рок. А главное украшение A'Studio — солистка Кети Топурия. В программе вечера — любимые композиции, элегантный грув и томный софт-рок в современной аранжировке.

13 ноября, 19:00, концертный зал «Барвиха Luxury Village»

«Весна священная»

Фото: пресс-служба конкурса «Весна священная»

Финал XI Конкурса Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» и церемония вручения премии пройдут в театре Надежды Бабкиной. В ходе финала зрителям предстоит увидеть сражение молодежных танцевальных коллективов — победителей региональных этапов премии. Вечер продолжит гала-спектакль в концертном исполнении «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел», который представят обладатели Гран-при конкурсов прошлых лет: Илзе Лиепа, Сергей Друзьяк, а также Екатерина и Александр Стриженовы.

13 ноября, 17:00, театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной

«Барокко-гала»

Фото: концертный зал «Зарядье»/zaryadyehall.com

Концерт одного из самых одаренных дирижеров России Филиппа Чижевского и его ансамбля Questa Musica был назначен на 25 июня, но из-за пандемии состоится только теперь. В программе — песни знаменитого английского лютниста Джона Доуленда и антемы Генри Пёрселла, симфония № 45 фа-диез минор («Прощальная») Йозефа Гайдна.

13 ноября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал

«Чайковский-марафон»

Фото: пресс-служба фестиваля ArsLonga

XXI Международный музыкальный фестиваль ArsLonga завершится 14 ноября музыкальным марафоном в «Зарядье», посвященным музыке Петра Ильича Чайковского. За один день будут исполнены все концерты композитора, включая редко играемую Концертную фантазию для фортепиано с оркестром. На сцене — молодые звезды, победители Международного конкурса имени Чайковского: Константин Емельянов, Нарек Ахназарян, Филипп Копачевский, Юрий Фаворин и другие.

14 ноября, 14:00, 17:00, 20:00, концертный зал «Зарядье», Большой зал

Фестивали

Международный фестиваль балета Dance Open

Фото: Dance Open/danceopen.com

Это юбилейный, 20-й сезон Dance Open — крупнейшего международного балетного форума в России. В частности, в его рамках 11 и 12 ноября Introdans (Нидерланды) представит «Золотой сезон» одноактных балетов, в числе которых — «Kaash / Что если...» Акрама Хана, «Promenade/Прогулка» Роберта Баттла и «WHIM, Fractured Fairytale / Прихоть» Александра Экмана. 13 ноября Национальный балет Испании и Академия танца Бориса Эйфмана приглашают на онлайн-трансляцию мастер-класса по фламенко Рубена Ольмо. 14 ноября — гала-вечер звезд мирового балета.

До 14 ноября, Театр музыкальной комедии, БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург

«Карта уязвимости»

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

ГМИИ имени Пушкина организует V Международный инклюзивный фестиваль «Карта уязвимости», который будет проходить и во всех филиалах музея в разных городах. Искусство должно быть доступным каждому, считают организаторы. Каким бы ни был человек, он может творить, а также может увидеть то, что создали другие творцы. В ходе фестиваля пройдут встречи для детей и подростков с особенностями развития, экскурсии с тифлокомментированием (для незрячих) и с переводом на русский жестовый язык и пр. А эксперты соберутся, чтобы обсудить, как рассказывать об искусстве разным аудиториям.

С 15 до 28 ноября, ГМИИ имени Пушкина

Vivacello-2021

Фото: facebook.com/vivacellofest

В 13-й раз в Москве проходит единственный фестиваль в нашей стране, посвященный виолончельной музыке. 12 ноября в Концертном зале им. Чайковского Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), Борис Андрианов (виолончель), Константин Лифшиц (фортепиано) исполнят произведения Моцарта и Брамса. 13 ноября в клубе «Эссе» состоится совместный концерт фестивалей Vivacello и «Джазовая провинция» — выступление посвящено 30-летию со дня смерти трубача Майлза Дэвиса. 17 ноября в Большом зале Московской консерватории ученик Ростроповича Давид Герингас исполнит произведения Штрауса, Малера и Мендельсона-Бартольди.

До 20 ноября