Женщина-трансгендер возглавила отделение политической партии на Алтае

В Алтайском крае региональное отделение партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. Об этом 10 ноября сообщает Plus-one.ru.

Отмечается, что Алешина на протяжении нескольких лет предпринимает шаги по смене пола, сейчас в ее паспорте указано не только женское имя, но и пол.

31-летнюю Алешину вдохновили истории трансгендеров, которые строят карьеру в политике во всем мире. Однако она подчеркнула, что не собирается в своей деятельности использовать образ ЛГБТ.

Женщина добавила, что возглавила реготделение партии, чтобы защищать и бороться за права всех людей. В 2022 году она намерена участвовать в муниципальных выборах на Алтае. Алешина считает, что года ей будет достаточно для подготовки избирательной кампании.

27 сентября сообщалось, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в парламенте ФРГ. В своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов.

25 марта стало известно, что доктор Рэйчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.