Центр уличного баскетбола открылся в центре Волгограда

На перекрестке улиц Чуйкова и Пражской в центре Волгограда открылся Центр уличного баскетбола. Церемонию посетил знаменитый баскетболист Андрей Кириленко, ныне занимающий пост президента Российской федерации баскетбола.

Многофункциональный комплекс состоит из трех площадок для стритбола, классической баскетбольной арена, а также зоны для занятий воркаутом. Это совместный проект Волгоградской области и Промсвязьбанка. Заниматься в новом центре можно будет круглый год, пишет портал «НовостиВолгограда.Ру».

«Хочу вас поздравить с открытием такого крутого центра. Я уверен, что он станет точкой притяжения и новой спортивной достопримечательностью», — отметил Андрей Кириленко.

В Тамбове установят шесть универсальных спортивных площадок. На эти цели будет направлено около 21,5 млн рублей. Для игры в хоккей установят хоккейные ворота, а в летнее время можно будет играть в баскетбол и волейбол. Рядом с хоккейной коробкой оборудуют спортивный воркаут с брусьями, турниками и лестницами. Также на площадках планируется установить в общей сложности 147 малых архитектурных форм. Адреса для создания площадок выбираются с учетом мнения жителей.