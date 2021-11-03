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Новые универсальные спортивные площадки откроют в Тамбове

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В Тамбове установят шесть универсальных спортивных площадок. На эти цели будет направлено около 21,5 млн рублей. Для игры в хоккей установят хоккейные ворота, а в летнее время можно будет играть в баскетбол и волейбол. Рядом с хоккейной коробкой оборудуют спортивный воркаут с брусьями, турниками и лестницами. Также на площадках планируется установить в общей сложности 147 малых архитектурных форм.

Адреса для создания площадок выбираются с учетом мнения жителей, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Сегодня техника работает в сквере имени Василия Сенько. Здесь ведут отсыпку гравия и готовятся к асфальтированию. Всего работы ведутся на четырех объектах. Строительство завершат в конце декабря.

Депутаты Томской гордумы предложили модернизировать программу «От томского двора — до олимпийского пьедестала»: вместо того чтобы устанавливать новые спортивные площадки, отремонтировать старые. Как сообщил ранее председатель комитета по спорту и молодежной политике Константин Ушаков, необходимо провести объезд и выяснить, в каком именно состоянии находятся спортивные объекты. Предположительно, восстановление площадок обойдется в 2–3 млн рублей за объект. Эти средства пойдут не только на реконструкцию, но и на установку ограждений, освещения, укладку специального покрытия.

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