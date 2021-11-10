Свыше 270 тыс. нарушений скоростного режима выявили в Астраханской области

С начала 2021 года в Астраханской области зафиксировали больше 272,5 тыс. нарушений установленного скоростного режима. ГИБДД просит автомобилистов учитывать погодные условия и обращать внимание на дорожные знаки.

С 19 по 28 октября в регионе прошло оперативное мероприятие «Скорость». Инспекторы провели профилактические беседы с водителями. За время мероприятия полицейские зафиксировали 284 нарушения скоростного режима. Об этом сообщает «Астрахань 24». Наибольшее число нарушений выявлено в Икрянинском и Лиманском районах.

В Госавтоинспекции уточнили, что с начала года из-за превышения скорости в регионе произошло 179 аварий с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на рассмотрение правительства внесут проект нового Кодекса об административных правонарушениях. За опасное вождение на дорогах россиянам будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей.