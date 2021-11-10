Пешеходный бульвар появится на улице Дзержинского в Тюмени

Благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени включили в план бюджета на 2022 год. Проект прошел государственную экспертизу.

Планы по открытию свободного от автомобилей бульвара обсуждаются уже несколько лет. В июне мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил, что реализация проекта займет около пяти лет. Протяженность улицы составляет 700 м.

Мастер-план был сформирован с учетом сохранения существующих памятников деревянного зодчества. Об этом пишет портал «Наш город». Для горожан и туристов планируют организовать культурное пространство.

В 2022 году сетевые организации отремонтируют объекты сетевого хозяйства и перенесут часть из них, чтобы наполнение территории стало более функциональным и безопасным. Во флигеле дома В.П. Буркова может появиться культурное пространство, где педагоги смогут проводить мастер-классы и семинары.