Лига безопасного интернета предложила меры по регулированию онлайн-кинотеатров

Все нормы, которые работают по отношению к СМИ и видеотрансляциям, нужно распространить на онлайн-кинотеатры для защиты детей от нежелательного контента. Такое мнение в среду, 10 ноября, выразила член комиссии ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Озвучен уже целый ряд предложений, и от Роскомнадзора, и от комитета Госдумы. Если кратко свести их воедино, то по сути есть три варианта решения проблемы. Во-первых, это вариант, который предлагает Роскомнадзор, — то есть, все нормы, которые работают по отношению к средствам массовой информации и видеотрансляциям, нужно распространить на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы», — сказала она в рамках круглого стола на тему «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров».

Кроме того, Мизулина предложила сделать для онлайн-кинотеатров полную верификацию возраста пользователя, например, через госуслуги, или по аналогии с тем, как это действует с системами каршеринга, когда нужно загрузить документ и свою фотографию с этим документом, подтверждая свой возраст.

Она также обратила внимание на проблему рекомендательных алгоритмов, которые существуют на онлайн-площадках.

«Мы знаем, что в Госдуме уже обсуждается законопроект, который заставит площадки как минимум информировать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и, может быть, у пользователей будет возможность отказаться от рекомендательных алгоритмов», — заключила она.

Однако, по мнению Мизулиной, эти рекомендательные алгоритмы необходимо отключить для детей до 14 лет на всех онлайн-площадках — не только в онлайн-кинотеатрах, но и в социальных сетях.

5 октября президент России Владимир Путин указал на угрозы безопасности детей в Сети. По мнению главы государства, на школьных компьютерах должны использоваться государственные информационные ресурсы. Российский лидер предложил задуматься над реализацией этой идеи.

Путин напомнил, что персональные данные пользователей собирают все информационные ресурсы, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить безопасность детей и граждан в онлайн-пространстве.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и об обязанности владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.