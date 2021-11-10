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Запись детей в кружки и секции будет доступна на госуслугах

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Родители в 13 российских регионах смогут записать детей в секции и кружки на портале госуслуг. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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Как говорится на сайте Минцифры, сервис доступен жителям Амурской, Архангельской, Костромской, Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской, Омской и Смоленской областей, а также республик Алтай, Адыгея и Карелия, отмечает RT.

«Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Воспользоваться ею могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов», — пояснил Чернышенко.

Он добавил, что граждане указанных регионов получили возможность сравнивать кружки и секции между собой, пишет НСН. В ближайшее время планируется подключить еще несколько субъектов. До конца года услуга станет доступна уже по всей стране, пишет REGNUM.

В Минцифры уточнили, что на портале госуслуг можно найти описание программ, адреса, имена педагогов, расписание и другую информацию о кружках и секциях, пишет «Москва 24». Выбрать и оплатить занятия можно в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на портале госуслуг автоматически.

Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет, уточняет «КП-Рязань». С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал — бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти, сообщает сайт aif.ru.

В августе в правительстве Московской области заявили, что в Московской области родители или законные представители детей смогут записывать их в различные секции и кружки в онлайн-формате. Для детей доступен широкий выбор кружков по разным направлениям, и каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе.

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