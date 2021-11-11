Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Мир
Пушков усомнился в способности Киева «наказать» Минск за его позицию по Крыму
Мир
Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
Мир
В Кремле оценили возможность продолжения разговора Путина и Меркель
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

Драгоценные ресурсы: как в России добывают золото

От самородка до банковского слитка
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Россия входит в первую пятерку стран, владеющих наибольшими запасами золота. Стоимость монетарного золота в международных резервах страны на 1 ноября составила $132,859 млрд, и число слитков в них продолжает расти. Как добывают и обрабатывают драгоценный металл — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Добыча золотосодержащей руды осуществляется подземным и открытым способами
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
На Светлинском месторождении бурят скважины для закладки взрывчатых материалов во время добычи руды открытым способом
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В шахте «Южная» с помощью буровой машины бурят забой
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В шахтах также добывается золоторудная порода
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
После этого золото необходимо извлечь из породы, для чего существует несколько способов
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Добытую руду транспортируют на обрабатывающее предприятие
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В плавильном отделении производятся компактные слитки лигатурного золота, его также называют сплавом доре
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Выплавка лигатурного золота производится в дуговых печах
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Полученные слитки взвешивают
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Лигатурное золото — это золотосодержащий продукт, который требует дополнительной обработки
На весь экран
Добыча и производство золота в Челябинской области
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Процентное содержание драгоценных металлов в слитках может меняться в зависимости от стадии разработки месторождения и взаимооборота циклов золотоизвлечения
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Чтобы точно определить процентное соотношение металлов, производится опробование лигатурного золота в слитках
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
На заводе вторичных драгоценных металлов опробование сплава проводится методом плавки в индукционной печи
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Так называемый аффинаж золота включает в себя несколько стадий очистки
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Металл подвергается химической, физической обработке, концентрированию
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Аффинаж производится до тех пор, пока металл не достигнет заданной химической чистоты
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Затем полученный материал снова загружается в плавильные печи
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Расплавленное золото заливается в специальные формы, где застывает
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На каждом золотом слитке выполняется гравировка
На весь экран
Производство золота на Щелковском заводе вторичных драгоценных металлов
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Банковские слитки готовы к использованию
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021