Драгоценные ресурсы: как в России добывают золото

Россия входит в первую пятерку стран, владеющих наибольшими запасами золота. Стоимость монетарного золота в международных резервах страны на 1 ноября составила $132,859 млрд, и число слитков в них продолжает расти. Как добывают и обрабатывают драгоценный металл — в фотогалерее «Известий»