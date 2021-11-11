Драгоценные ресурсы: как в России добывают золото

Россия входит в первую пятерку стран, владеющих наибольшими запасами золота. Стоимость монетарного золота в международных резервах страны на 1 ноября составила $132,859 млрд, и число слитков в них продолжает расти. Как добывают и обрабатывают драгоценный металл — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Добыча золотосодержащей руды осуществляется подземным и открытым способами
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
На Светлинском месторождении бурят скважины для закладки взрывчатых материалов во время добычи руды открытым способом
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В шахте «Южная» с помощью буровой машины бурят забой
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В шахтах также добывается золоторудная порода
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
После этого золото необходимо извлечь из породы, для чего существует несколько способов
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Добытую руду транспортируют на обрабатывающее предприятие
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В плавильном отделении производятся компактные слитки лигатурного золота, его также называют сплавом доре
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Выплавка лигатурного золота производится в дуговых печах
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Полученные слитки взвешивают
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Лигатурное золото — это золотосодержащий продукт, который требует дополнительной обработки
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Процентное содержание драгоценных металлов в слитках может меняться в зависимости от стадии разработки месторождения и взаимооборота циклов золотоизвлечения
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Чтобы точно определить процентное соотношение металлов, производится опробование лигатурного золота в слитках
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
На заводе вторичных драгоценных металлов опробование сплава проводится методом плавки в индукционной печи
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Так называемый аффинаж золота включает в себя несколько стадий очистки
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Металл подвергается химической, физической обработке, концентрированию
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Аффинаж производится до тех пор, пока металл не достигнет заданной химической чистоты
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Затем полученный материал снова загружается в плавильные печи
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Расплавленное золото заливается в специальные формы, где застывает
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