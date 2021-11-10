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Омск получит больше 6 млн рублей на раздельный сбор мусора

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Омск получит почти 6,07 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующее постановление подписал губернатор Омской области Александр Бурков.

Согласно документу, город получит средства до конца 2021 года. 5,9 млн рублей направляются в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды». Об этом пишет ИА «Город55».

Закупка контейнеров запланирована на 2022 год, тогда же начнется эксперимент по раздельному сбору мусора.

По данным за октябрь 2021 года, 11 регионов в России не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов. Основной причиной называют недостаточный объем финансирования и отсутствие необходимого количества контейнеров.

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