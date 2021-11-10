Трехлетняя девочка утонула в колодце в Свердловской области

Трехлетняя девочка упала в колодец с водой и утонула в Свердловской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Трагедия произошла 8 ноября в городе Нижние Серги. По данным правоохранительных органов, девочка осталась без присмотра взрослых во дворе частного дома. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

По данным правоохранительных органов, колодец, в котором утонула девочка, не использовался по назначению. Источник воды пришел в негодность, яма из-под колодца частично осыпалась.

В конце октября в Белгородской области в наполненном водопроводном колодце уличной колонки было обнаружено тело пенсионерки. Пожилая женщина провалилась в водопроводный люк и не смогла выбраться. Потерпевшая скончалась от переохлаждения.