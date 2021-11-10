Названа дата премьеры обновленного кроссовера Hyundai Creta

Премьера обновленного кроссовера Hyundai Creta состоится 11 ноября. Об этом сообщает Autonews.

Дизайн модели выполнен в стиле концепт-кара Vision T, который дебютировал в 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе (США). Новый фирменный стиль марки называется Parametric Dynamics.

У модели появилась решетка радиатора со встроенными в нее ячейками ходовых огней и новые бамперы. Задняя часть точно такая же, как у российского кроссовера Creta, — с дополнительными секциями фонарей на пятой двери.

Обновленный кроссовер Hyundai Creta оснастят панорамным люком, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой Bose. Частью функций автомобиля можно будет управлять через мобильное приложение BlueLink. Например, с помощью смартфона можно запускать силовой агрегат или отслеживать местоположение машины.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.