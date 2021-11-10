В России заработал профориентационный сервис для школьников

В России в рамках всероссийской акции «Время карьеры» открыли профориентационный сервис для школьников. Он включает в себя более 2 300 профессий. Об этом 10 ноября сообщается на сайте организации «Россия - страна возможностей».

По словам заместителя гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексея Агафонова, в настоящее время существует огромное число профессий, поэтому легко можно упустить из виду самые популярные.

«Преимущество нового сервиса от проекта «Время карьеры» - систематизация данных по 2 300 профессиям, благодаря чему каждый школьник сможет легко найти подходящие предложения в 30 категориях или с помощью поиска», — пояснил Агафонов.

Навигатор профессий собрал информацию о разнообразных сферах профессиональной деятельности, а также возможностях, которые предлагают работодатели. К числу самых востребованных профессий относятся: специальности в промышленном производстве, медицине, медиа, электроэнергетике, транспорте и космической отрасли.

В рамках работы сервиса можно будет посмотреть видеоролики от работодателей, в которых специалисты российских компаний делятся опытом и рассказывают об актуальных карьерных траекториях. Структура данного сервиса была разработана специалистами Уральского федерального университета при поддержке HR-специалистов ведущих отечественных компаний.

Ранее сегодня сообщалось, что в «Артеке» 9 ноября стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников. Участие в мероприятии приняли 1,5 тыс. одаренных старшеклассников со всей России.

Церемония открытия положила начало четырехдневной программе финала «Большой перемены». Учащиеся старших классов будут бороться за призы по четырем ключевым направлениям. В рамках конкурса старшеклассники смогут посетить различные лекции и мастер-классы от известных журналистов, спортсменов и политиков. Основная задача конкурса - помочь ребятам найти и раскрыть свои таланты.