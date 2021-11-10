Nissan выпустит электромобиль iMk

Японская компания Nissan вывела на тесты новый электромобиль IMk. На сегодняшний день машина проходит испытания на дорогах США. Об этом 10 ноября сообщает Motor1.

По данным издания, серийная версия автомобиля будет представлять собой миниатюрный городской хетчбэк с узкими фарами, высокой крышей и маленькими колесами. В салоне модели помимо водителя смогут разместиться трое пассажиров.

Длина электрического хетчбэка Nissan IMk составляет всего 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1655 мм. Отмечается, что благодаря миниатюрным размерам автомобиль сможет легко маневрировать на узких городских улицах. Емкость аккумуляторной батареи составит 20 кВт/ч.

Продажи Nissan IMk на японском рынке начнутся в 2022 году. Стоимость модели составит $18 тыс. (1 млн 280 тыс. рублей).

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Кроссовер заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Автомобиль построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.