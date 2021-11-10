Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве «Спутника Лайт» в России
Происшествия
Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины
Армия
Самолет ВВС США приблизился на 35 км к российской границе
Мир
Корабли ВМС США покинули Батуми, на дождавшись праздника
Мир
Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Политика
Правительство России поддержало законопроект о региональной власти
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Мир
В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере
Мир
Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

Nissan выпустит электромобиль iMk

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Nissan вывела на тесты новый электромобиль IMk. На сегодняшний день машина проходит испытания на дорогах США. Об этом 10 ноября сообщает Motor1.

Кофе и серпантины: что нового предложат популярные японские кроссоверы
Тест-драйв обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail

По данным издания, серийная версия автомобиля будет представлять собой миниатюрный городской хетчбэк с узкими фарами, высокой крышей и маленькими колесами. В салоне модели помимо водителя смогут разместиться трое пассажиров.

Длина электрического хетчбэка Nissan IMk составляет всего 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1655 мм. Отмечается, что благодаря миниатюрным размерам автомобиль сможет легко маневрировать на узких городских улицах. Емкость аккумуляторной батареи составит 20 кВт/ч.

Продажи Nissan IMk на японском рынке начнутся в 2022 году. Стоимость модели составит $18 тыс. (1 млн 280 тыс. рублей).

19 октября сообщалось, что Nissan в 2025 году представит новый электрический кроссовер.

Кроссовер заменит в модельной гамме Nissan электрический хетчбэк Leaf. Автомобиль построят на архитектуре CMF-EV, которая была разработана в качестве универсальной модульной платформы. Она призвана стать фундаментом для электрических транспортных средств будущего поколения, построенных всеми компаниями, входящими в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021