Федор Емельяненко заявил о готовности провести поединок против Роя Джонса

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко 10 ноября сообщил о том, что готов провести бой по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории Роя Джонса-младшего.

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушен, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Отмечается, что официально 52-летний Рой Джонс-младший завершил карьеру в 2018 году. В свою очередь 45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.

23 октября Федор Емельяненко нокаутировал бойца Тимоти Джонсона в первом раунде турнира Bellator 269. Емельяненко заработал себе победу нокаутом уже в первом раунде.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

На его счету 45 боев, 39 из которых он завершил победами. Шесть боев он проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.