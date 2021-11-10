Прямой эфир
Мир
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Политика
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Происшествия
Из-за непогоды задержаны рейсы в аэропорту Хабаровска
Экономика
Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты
Общество
Гинцбург заявил о разработке лекарства из антител для лечения COVID-19
Культура
Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках фильма
Наука
Ученые РФ сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера
Общество
Уфа обошла Москву по самым высокооплачиваемым вакансиям в ноябре
Мир
Россия предложила способы разрешения кризиса между ЕС и Белоруссией
Мир
Число умерших от COVID-19 в Европе выросло за неделю на 10%

Питер Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital за $1,63 млрд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новозеландский кинорежиссер, сценарист и продюсер Питер Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital за $1,63 млрд. Ее приобрела американская компания по разработке видеоигр Unity Software Inc., о чем сообщается на ее официальном сайте в среду, 10 ноября.

Ловец снов: как бородач из Новой Зеландии стал главным киносказочником мира
Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон начинал с малобюджетных фильмов ужасов

«Сегодня Unity объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Weta Digital, в частности, ее инструментов для художников, основного конвейера, интеллектуальной собственности и отмеченных наградами инженерных талантов», — следует из сообщения.

Более 275 инженеров Weta Digital присоединятся к Unity. Художники по визуальным эффектам будут выделены в новую организацию, Weta FX, в которой Питер Джексон по-прежнему будет владеть большинством акций.

Согласно сообщению Unity, приобретение Weta направлено на то, чтобы помочь студии «невероятно эксклюзивным и сложным инструментам визуальных эффектов» привлечь новых художников и «сформировать будущее метавселенной».

Новозеландская компания Weta Digital была учреждена в 1993 году Питером Джексоном, вместе с режиссером и Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком. Студия создала персонажей и сцены для таких фильмов, как «Аватар», «Властелин колец», «Чудо-женщина» и «Планета обезьян».

До этого крупнейшим приобретением Unity была покупка Parsec, инструмента удаленного рабочего стола для разработчиков и креативщиков, в августе этого года за $320 млн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021