Новозеландский кинорежиссер, сценарист и продюсер Питер Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital за $1,63 млрд. Ее приобрела американская компания по разработке видеоигр Unity Software Inc., о чем сообщается на ее официальном сайте в среду, 10 ноября.

«Сегодня Unity объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Weta Digital, в частности, ее инструментов для художников, основного конвейера, интеллектуальной собственности и отмеченных наградами инженерных талантов», — следует из сообщения.

Более 275 инженеров Weta Digital присоединятся к Unity. Художники по визуальным эффектам будут выделены в новую организацию, Weta FX, в которой Питер Джексон по-прежнему будет владеть большинством акций.

Согласно сообщению Unity, приобретение Weta направлено на то, чтобы помочь студии «невероятно эксклюзивным и сложным инструментам визуальных эффектов» привлечь новых художников и «сформировать будущее метавселенной».

Новозеландская компания Weta Digital была учреждена в 1993 году Питером Джексоном, вместе с режиссером и Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком. Студия создала персонажей и сцены для таких фильмов, как «Аватар», «Властелин колец», «Чудо-женщина» и «Планета обезьян».

До этого крупнейшим приобретением Unity была покупка Parsec, инструмента удаленного рабочего стола для разработчиков и креативщиков, в августе этого года за $320 млн.