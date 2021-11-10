Ученые РФ сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера

Ученые Южного федерального университета нашли белок, который способствует восстановлению клеток периферической нервной системы, поврежденных в результате механического воздействия. Это белок Hsp70. Он относится к классу белков теплового шока, которые есть в клетках всех живых организмов. Их синтез усиливается при повышении температуры или в других стрессовых для клетки условиях.

Ученые уже провели ряд экспериментов на животных, которые показали, что белок Hsp70 помогает восстановить нервные клетки, правильная работа которых была нарушена. Эксперименты планируется продолжить. В конечном счете ученые намерены создать первое в своем роде лекарство против болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также для терапии нейротравм.

Специалисты ЮФУ работали в сотрудничестве с коллегами из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта и Института неврологии Университетского колледжа Лондона в рамках проекта по созданию средства от нейродегенерации.

По мнению заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирины Даниловой, использование белка теплового шока для лечения нейродегенерации может дать хороший результат, так как это его естественная функция в организме.

Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы становится особенно важным в условиях пандемии, поскольку течение коронавирусной инфекции во многих случаях сопровождается неврологическими нарушениями и дегенеративными изменениями в нервной ткани, отметила сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нина Красковская.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попасть в клетку: белковый препарат восстановит нервы