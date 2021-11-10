Сиамский кот-долгожитель из Тюмени попал в Книгу рекордов России

Сиамский кот Дашун из Тюмени попал в Книгу рекордов России. Это кот-долгожитель, которому уже более 20 лет. Об этом рассказала хозяйка Дашуна Эльвира Чаниева.

По ее словам, кот появился в семье в 1997 году (24 года назад). Несмотря на это, в анкете участника указали, что сейчас Дашуну 21 год.

«Я решила отправить заявку, чтобы узнать, есть ли еще такие старенькие коты или кошки, и мы попали в Книгу рекордов России с нашим Дашуном», — рассказала Эльвира Чаниева в интервью для портала 72.ru.

8 июня сообщалось, что кошка Муся, обитательница Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского в Петербурге, удостоилась звания лучшей служебной кошки России по итогам премии-переписи котов, которые «работают» в культурных учреждениях, магазинах и других организациях.

Лучшим служебным котом Петербурга стал Матрос Васильевич, живущий на судостроительном заводе «Северная верфь».

4 октября сообщалось, что самые популярные домашние питомцы в России — кошки, они есть у 35% граждан. Каждый четвертый житель нашей страны (23%) держит дома собаку. Только у 4% россиян живет птица, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% — аквариумные рыбки, утверждают в аналитическом центре НАФИ. При этом питомцы есть у 49% жителей России.