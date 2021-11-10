«Известия» разгадали тайну «изделия 506»

Для российских стратегических ракетоносцев разрабатывают миниатюрные сверхточные крылатые ракеты-невидимки. «Известия» выяснили подробности реализации одной из самых закрытых отечественных программ вооружения — речь о так называемом «изделии 506». Уникальный неядерный стелс-боеприпас ни разу не упоминался в официальных докладах и выступлениях и даже пока не имеет собственного индекса или названия.

Подтверждение того, что «изделие 506» — это действительно крылатая ракета (КР) можно найти в одном из интервью интервью генерального директора АО «ГосНИИмаш» Игоря Кузнецова от 2016 года. Среди будущих проектов, которые предстоит реализовать компании, Кузнецов упомянул некое «изделие 506», не раскрывая, что это такое.

Не исключено, что в скором времени «изделие 506», которое сможет с расстояния в тысячи километров поражать важнейшие цели, пополнит арсенал бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отмечает, что проект новой ракеты «изделие 506» разрабатывается параллельно с созданием модернизированного Ту-160М. Но можно ожидать её появления и на других стратегических бомбардировщиках. Прежде всего потенциальным носителем может быть Ту-95МС или его модернизированные версии. Он способен применять все те же неядерные боеприпасы, что и «Белый лебедь» Ту-160. Но нельзя исключать, что малогабаритный боеприпас поместится и в Ту-22М3М.

Сейчас современными крылатыми ракетами дальнего действия оснащены только бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Помимо советских Х-55 с ядерными боевыми частями уже в этом веке на их основе была разработана и испытана неядерная Х-555 с усовершенствованной системой навигации и улучшенной точностью.

Более новое семейство неядерных и ядерных стратегических крылатых ракет Х-101/102 разработано с использованием технологий малозаметности. У них изменена форма корпуса, сделаны они с использованием композиционных материалов. Доработанная система навигации обеспечивает им точность менее 10 метров при пуске с нескольких тысяч километров. И Х-555, и Х-101 впервые прошли боевое крещение в 2015 году.

Подробнее читайте в расследовании «Известий»:

Мал, да удар: что скрывается за не имеющим аналогов «изделием 506»