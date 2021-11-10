Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел РФ, отмечаемый 10 ноября, поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу.

«В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка. Кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой — охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан. Вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом. Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», — отметил глава государства.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам МВД.

«В этот праздник самые теплые слова благодарности — ветеранам органов внутренних дел за ваш высокий профессионализм и мужество, за верность долгу и в мирное время, и при выполнении боевых задач. Вы с честью несли нелегкую службу, помогали людям в беде, укрепляли их веру в силу закона и государства, в торжество справедливости», — подчеркнул президент.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу. В том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Очень важно, что, проводя проверки, вы делаете это с уважением к людям, с заботой об их здоровье», — рассказал Владимир Путин.

По его словам, сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования.

«И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью. Особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах и, конечно, на предупреждение правонарушений. Прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних», — указал Путин.

«Убежден, что, решая эти и другие масштабные задачи, вы будете держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел. А это, повторю, настоящие профессионалы, смелые и принципиальные, твердо верящие в силу закона и уважающие права и свободы граждан. Со своей стороны государство будет и впредь делать всё необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы», — резюмировал президент, пожелав ветеранам, всем сотрудникам органов внутренних дел, их семьям и близким здоровья и успехов.

5 ноября Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что праздник прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей.