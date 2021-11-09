Жители сел в Саратовской области выступили против реорганизации школ

В селах Лысогорского и Вольского районов Саратовской области дети и родители выступают против реорганизации местных школ.

В Instagram обращение к чиновникам разместили жители села Шереметьевка. А в селе Ключи 7 ноября дети и взрослые вышли на улицы с требованиями прекратить намеченную реорганизацию. В малокомплектной школе учатся 47 детей, она объединена с детским садом, куда ходят еще 15 малышей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В конце октября в Ключах побывали чиновники из района и сообщили о присоединении сельской школы в качестве филиала к СОШ № 2 из соседнего поселка Сенной. Родителям пообещали, что педколлектив будет сохранен, школа не закроется.