Шойгу заявил о работе над новой зенитной ракетной системой С-550

В России ведется работа над созданием новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал во вторник, 9 ноября, на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Министр напомнил в ходе совещания, что 1 — 3 ноября президент России Владимир Путин провел в Сочи ряд совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи границ России.

Также на совещаниях было уделено большое внимание совершенствованию системы воздушно-космической обороны РФ, передает RT.

По словам Шойгу, глава государства сделал особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, а также «поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей». По оценке ряда экспертов, это одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире, передает НСН.

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» в Вооруженные силы России после проведенных госиспытаний.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны (ПВО) России.

13 октября зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.