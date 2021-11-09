Источники предрекли глобальный дефицит товаров из-за энергокризиса в КНР

Энергокризис в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства, что грозит перебоями с поставками товаров из КНР и ростом цен на них. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в розничной торговле во вторник, 9 ноября.

Перебои с электроэнергией наблюдаются примерно в 20 китайских провинциях, в 16 провинциях введено нормирование потребления электричества. В провинции Гуандун, крупнейшем промышленном регионе Китая, от проблем с обеспечением электроэнергией пострадали около 150 тыс. компаний и, по мнению многих владельцев предприятий, нормирование может сохраняться на протяжении месяцев.

Отмечается, что Пекин в первую очередь обеспечивает энергией предприятия, которые производят товары с высокой себестоимостью, а также жилые дома перед наступлением зимы.

Эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли заявил изданию, что на производство товаров сейчас уходит в два раза больше времени. По его словам, последствия дефицита электроэнергии можно увидеть на севере КНР, где заводы, выпускающие сырье и материалы, такие как сталь, сталкиваются с трудностями, которые приведут к дефициту на других предприятиях, нуждающихся в этих материалах для производства готовых товаров.

Аналитики ING отметили, что перебои с поставками товаров из Китая сохранятся «значительную часть 2022 года», что приведет к «удорожанию популярных товаров, сокращению производства и замедлению восстановления производства». Глава компании The Entertainer, закупающей игрушки у Пекина, Гэри Грант, заявил, что товары, которые должны были бы производиться сейчас, можно было ожидать в продаже в феврале. Но из-за перебоев с производством сроки поставки удлинятся на 60–90 дней, поэтому «точно наступит дефицит продукции, востребованной в начале лета».

Грант считает, что цена китайских товаров вырастет на 10–12%. Владельцы торговых сетей одежды ожидают, что пострадают коллекции следующих весны и лета.

Еще в сентябре СМИ сообщали, что в Китае начались перебои в работе заводов. Например, в провинции Ляонин после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цеху 23 рабочих госпитализировали с отравлением углекислым газом. Подчеркивалось, что перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн граждан.

30 сентября Центральное телевидение Китая сообщило, что Россия планировала с 1 октября нарастить поставки электроэнергии по ЛЭП Амурская–Хэйхэ в три раза — с 5 до 16 часов в сутки.

За день до этого Пекин попросил российский энергетический холдинг «Интер РАО» увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с дефицитом. С 1 ноября компания рассказала «РИА Новости», что нарастила объем поставок электроэнергии из России в Китай почти вдвое.