Сбербанк будет искать возможность ухода с рынка Украины

Сбербанк продолжает искать вариант продажи банка на Украине, но в этом вопросе много юридических сложностей. Такое заявление 9 ноября сделал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы в активном поиске варианта продажи. Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом на Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций — их там много — сделки», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что Сбербанк не видит дальнейших перспектив работы на Украине.

В январе 2017 года Ощадбанк подал иск против Сбербанка по обвинению в нарушении прав интеллектуальной собственности из-за переименования «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк. Руководство украинской организации заявило, что на территории республики он — единственный законный владелец прав на торговые марки Ощадбанк, Сбербанк и Oschadbank.

В ноябре 2018-го Ощадбанк заявил о победе в Международном арбитраже по иску на $1,3 млрд в отношении Российской Федерации. Решение принимал парижский арбитраж. В ноябре 2020 года в Ощадбанке сообщили, что на Украине обжаловали разрешение о взыскании с России $1,3 млрд.

В сентябре 2021 года Сбербанк принял решение изменить название украинского дочернего банка на АО «Международный резервный банк» (МР банк).