Напор воды: как яванцы выживают в затопленном городе

Интенсивные осадки, обрушившиеся на Индонезию с началом сезона дождей, вызвали сильные наводнения, есть погибшие и пропавшие без вести. Реки, вышедшие из берегов, затопили Джакарту — индонезийскую столицу, которая с каждым годом всё больше уходит под воду. Как люди пытаются выжить в тонущем городе — в фотогалерее «Известий»