Напор воды: как яванцы выживают в затопленном городе

Интенсивные осадки, обрушившиеся на Индонезию с началом сезона дождей, вызвали сильные наводнения, есть погибшие и пропавшие без вести. Реки, вышедшие из берегов, затопили Джакарту — индонезийскую столицу, которая с каждым годом всё больше уходит под воду. Как люди пытаются выжить в тонущем городе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
Потоп в одном из самых густонаселенных городов мира случается не впервые — вода ежегодно заливает город в сезон дождей
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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
Джакарта построена в низине, на болотистых почвах на берегу Яванского моря
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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
Через город протекает 13 рек
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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
Ученые предупреждают, что к 2050 году 95% территории города могут оказаться под водой
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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
В Северной Джакарте — приморском районе города — за последние 10 лет уровень воды поднялся на 2,5 м
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Фото: TASS/Zuma
В некоторых местах уровень воды продолжает увеличиваться ежегодно на 25 см
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Фото: TASS/Zuma
Практически половина города уже сейчас находится ниже уровня моря
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Фото: TASS/Zuma
Нехватка питьевой воды вынуждает местных жителей бурить собственные скважины, что ускоряет проседание почвы
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Фото: TASS/Zuma
Для решения проблемы власти строят вокруг Джакарты многокилометровую внешнюю морскую стену с искусственными островами
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Фото: TASS/Zuma
А пока местных жителей призывают готовиться к новым стихийным бедствиям
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Фото: TASS/Zuma
Экстремальные погодные условия на острове будут наблюдаться до февраля 2022 года
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