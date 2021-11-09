Аналитик спрогнозировал динамику цен на газ в Европе до весны

Позитивные новости относительно увеличения поставок газа в Европу из России будут снижать напряжение на рынке — цены будут идти вниз в пределах 10–15%, а негативная информация об усилении холодов, повышенного отбора сырья из подземных газохранилищ будет стимулировать рост стоимости газа. Об этом рассказал «Известиям» Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал» во вторник, 9 ноября.

Бадьянов рассказал, что природный газ — такой же биржевой товар, как и нефть. На стоимость сырья влияют баланс спроса и предложения, а также «различные новости, которые могут сигнализировать о сокращении потребления или поставок». Он подчеркнул, что сильная разница в ценах в зависимости от ситуации на мировом рынке — это нормально.

Например, в 2020 году, когда весной и летом из-за карантинных мер потребление газа снизилось во всем мире, спотовые поставки на терминале TTF в Нидерландах могли составлять $40–60 за 1 тыс. куб. м. Сейчас из-за энергокризиса стоимость сырья выросла больше чем в 10 раз, указал он. Это следствие нарушения баланса спроса и предложения после пандемии, отметил специалист.

По словам Бадьянова, такая ситуация будет продолжаться вплоть до завершения отопительного сезона в Европе и Азии, поскольку опасения трейдеров и государств относительно запасов в ПХГ сохраняются.

Аналитик допустил, что до марта стоимость природного газа в Европе останется на высоком уровне — около $800–1000 за 1 тыс. куб. м. Затем по причине снижения потребления из-за наступления теплого времени года цены на газ будут снижаться в пределах $400–700 за 1 тыс. куб. м.

Ранее во вторник стоимость газа в Европе на открытии торгов снизилась на 4% — до $910 за 1 тыс. куб. м на лондонской бирже ICE на фоне данных о росте поставок топлива из России. Позже в этот же день «Газпром» начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Накануне холдинг увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54% — до 88 млн куб. м в сутки.

По данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу Ямал — Европа в сторону Германии выросла более чем в два раза — до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м накануне вечером.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.