У Баффета возникают трудности с поиском сделок на растущем рынке акций

Баффет продает акций больше, чем покупает. Тенденция сохраняется уже четыре квартала подряд. Стоимость проданных активов на $2 млрд превысила расходы на приобретение ценных бумаг, передает телеканал «Известия». Принадлежащий миллиардеру холдинг Berkshire Hathaway сокращает доли в банках и финансовых компаниях. В то же время компания увеличила запас наличности до рекордных $142,2 млрд. За последние девять месяцев Баффет продал на $7 млрд акций больше, чем купил, что составляет примерно 2,2% от стоимости портфеля акций Berkshire Hathaway на конец сентября. Финансовые аналитики считают, что бизнесмен с трудом находит привлекательные сделки на фоне растущего рынка.

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