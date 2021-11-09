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Skoda раскрыла подробности о новом седане Slavia

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Чешская компания Skoda до конца ноября 2021 года представит новый седан Slavia.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 9 ноября в редакцию «Известий», модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

Автомобиль получит решетку радиатора шестиуголоной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях.

Задние фонари модели имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

Модель будет представлена на рынке Индии.

Отмечается, что в перспективе седан станет глобальной моделью, которую будут продавать во многих других странах.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.

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