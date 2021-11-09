Психолог рассказала о влиянии на человека фильмов с секс-девиациями

Фильмы, содержащие сцены секс-извращений, безусловно, могут оказать влияние на психику человека, который их посмотрит, заявила во вторник, 9 ноября, «Известиям», практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

В человеческом мозгу, как объяснила эксперт, есть зеркальные нейроны, которые «копируют» поведение, в том числе из сцен насилия и сексуальных извращений. Даже если человек психически здоровый посмотрит данные сцены и даже если они ему не понравились, мозг их зафиксирует.

«Я не говорю, что он будет копировать это, но в мозге где-то осталось такое поведение, да, то есть зафиксировано и в любом случае различные сцены насилия или девиантное поведение, различные отклонения — они не на пользу играют для психики. И лучше бы все-таки популяризовать каким-то образом положительные сцены различные и какие-то положительные примеры», — объяснила психолог.

При этом если подобные сцены в фильмах увидел человек с психическими отклонениями или, например, со склонностями к садизму, то зеркальные нейроны в мозгу приняли и «записали» информацию, которая и так уже была в нем. Таким образом в головной мозг поступает стимул, провоцирующий реакцию, которая может привести к обострению и различным срывам.

Миллер также призвала ограничивать от таких сцен и контента с насилием подростков, так как их психика очень хрупкая. Даже если подросток живет в благополучной семье, у него всё равно могут существовать комплексы или то, с чем он не может примириться, а сцены жестокости, насилия и извращений в фильмах, а также распространение подобной информации в соцсетях могут пагубно сказаться на его психике.

Ранее в этот же день стало известно, что в России могут запретить показ фильмов с сексуальными извращениями в онлайн-кинотеатрах. Соответствующую возможность рассматривает Роскомнадзор. Предложенные ведомством ограничения касаются демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Согласно одной из инициатив, закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» предлагается дополнить изменениями в ст. 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, — она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.