Ледяной дождь оставил без света более 20 населенных пунктов в ЕАО

В ЕАО без света остался 21 населенный пункт. Проблемы с электроснабжением возникли из-за циклона, который принес в область снег и ледяной дождь.

Обрыв линии электропередач, повреждение опоры ЛЭП зафиксировано в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах.

Оперативно удалось восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах. В работах задействовало 10 аварийно-восстановительных бригад, более 30 человек и 12 единиц техники, пишет ИА EAOMedia.

В ЕАО на дорогах по направлениям Биробиджан – Облучье и Биробиджан – Хабаровск ограничено движение пассажирских автобусов. Также автобусы не ездят из Биробиджана в села Ленинское, Головино и Амурзет.