Автобусное сообщение нарушено в ЕАО из-за циклона

В ЕАО ограничили движение пассажирских автобусов. Причиной стал циклон, который пришел на сопредельную территорию. С 6:00 9 ноября закрыто движение для пассажирских автобусов по направлениям Биробиджан – Хабаровск и Биробиджан – Облучье.

Также запрещено движение автобусов из Биробиджана в села Ленинское, Амурзет и Головино. Запрет ввели из-за образования наледи на дорогах после ледяного дождя. МЧС обратилось к автомобилистам с просьбой на время отказаться от поездок, пишет ИА EAOMedia.

Под действием циклона оказался и Хабаровский край. После ледяного дождя на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. Пассажиры жалуются на перебои в работе общественного транспорта. Проезд пассажирских автобусов запретили по некоторым трассам региона.