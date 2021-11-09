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Автобусное сообщение нарушено в ЕАО из-за циклона

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В ЕАО ограничили движение пассажирских автобусов. Причиной стал циклон, который пришел на сопредельную территорию. С 6:00 9 ноября закрыто движение для пассажирских автобусов по направлениям Биробиджан – Хабаровск и Биробиджан – Облучье.

Также запрещено движение автобусов из Биробиджана в села Ленинское, Амурзет и Головино. Запрет ввели из-за образования наледи на дорогах после ледяного дождя. МЧС обратилось к автомобилистам с просьбой на время отказаться от поездок, пишет ИА EAOMedia.

Под действием циклона оказался и Хабаровский край. После ледяного дождя на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. Пассажиры жалуются на перебои в работе общественного транспорта. Проезд пассажирских автобусов запретили по некоторым трассам региона.

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