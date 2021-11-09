Прямой эфир
Мир
Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы
Мир
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году
Сюжет:

Ученые назвали ключевые факторы для прогноза выживаемости больных с COVID-19 на ИВЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) выделили три ключевых фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключенных к аппарату ИВЛ.

«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — о новом исследовании иммунитета и сложностях одобрения «Спутника» ВОЗ

В исследование вошли около 200 человек с тяжелым COVID-19, которые находились в реанимационных отделениях в нескольких городских клинических больницах Уфы.

«Мы провели сравнительный анализ ряда клинико-демографических переменных среди выживших и умерших пациентов, которым проводилась ИВЛ, — сообщил рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдар Галимов. — Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистически значимо более высокие баллы по шкале SOFA (шкала для определения степени полиорганной недостаточности. — «Известия»), значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови».

Баллы по шкале SOFA выставляют на основе оценки дисфункции основных систем организма: дыхательной, коагуляционной, печеночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.

В итоге российские ученые сочли особо важными для прогноза выживаемости на ИВЛ три фактора: балл по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), количество нейтрофилов по отношению к лимфоцитам (говорит об очаге воспаления) и число количества провоспалительных цитокинов (говорит о цитокиновом шторме). Если все эти показатели высоки, прогноз менее благоприятный.

Также отсутствие значимой положительной динамики от проводимой интенсивной терапии в течение срока до трех суток должно настораживать медицинский персонал, предупредили авторы работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неравно дышат: у кого больше шансов выжить на ИВЛ с COVID-19

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021