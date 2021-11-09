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Еврокомиссия призвала страны ЕС расширить санкции против Белоруссии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить санкции против Белоруссии. Страну обвиняют в миграционном кризисе на границе с Польшей. Также Евросоюз запросит помощь ООН в репатриации беженцев, сообщает телеканал «Известия».

Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционной ситуацией. Пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска.

Представитель государственного пограничного комитета Белоруссии заявил, что на польской стороне слышна стрельба. Ее причины неизвестны.

По оценке Минска, на границе скопилось около 2 тыс. беженцев, СМИ заявляют о 3 тыс.

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