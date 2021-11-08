В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает условия, при которых Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсии, обоснованными. Об этом она заявила 8 ноября «Думе ТВ».
По словам депутата, чаще всего в стране временно прекращают выплаты гражданам старше 18 лет при потере кормильца, которые в срок не предоставили справки об учебе по очной форме.
В частности, трудности в процессе назначения пенсии возникают из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов об обучении.
«Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки», — добавила Бессараб.
Ранее Пенсионный фонд России назвал условия, которые могут повлечь за собой приостановку выплат.
Так, временно остановить выплату могут, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Также возможна заморозка выплат на три месяца, если инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.
Иностранным пенсионерам и россиянам, решившим постоянно проживать на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.