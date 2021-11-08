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В ПФР назвали условия для приостановки выплаты пенсии

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Пенсионный фонд России 8 ноября назвал условия, которые могут повлечь за собой приостановку выплат. Об этом сообщается на сайте фонда.

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Так, временно остановить выплату могут, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Также возможна заморозка выплат на три месяца, если инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Лишиться средств могут граждане старше 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца, если своевременно не предоставят документы, подтверждающие факт их обучения по очной форме.

Иностранным пенсионерам и россиянам, решившим постоянно проживать на территории другой страны, стоит обратить внимание на срок действия вида на жительство. Выплата может быть приостановлена, если документ будет просрочен.

Уточняется, что граждане могут возобновить выплату пенсии. Для этого нужно устранить причину приостановки, собрать необходимые документы и подать заявление.

5 ноября заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что с 2023 года после создания нового реестра сведений о населении иностранцам, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, почти сразу перестанут платить пенсии.

28 октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что поддержка пенсионеров, у которых нет дополнительных источников дохода, является приоритетом для правительства. По его словам, ведомство в первую очередь концентрирует ресурсы на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности.

21 октября стало известно, что предпенсионеры с большим стажем работы или безработные, а также многодетные женщины имеют право на досрочную пенсию.

Ранее, 30 июля, эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о льготах, положенных пенсионерам, в числе которых освобождение от уплаты некоторых налогов по части дохода и имущества. Так, он сообщил о возможности в рамках законодательства, посредством налоговых вычетов, вернуть часть НДФЛ из официальных поступлений работающих пенсионеров.

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