Бампер к бамперу: как решают парковочный вопрос в Москве и других городах мира

Платные парковки в Москве существуют уже девять лет. Первые такие парковочные места появились в 2012 году — с тех пор их количество выросло с 558 до 91,6 тыс. машиномест. Посмотреть, как проект был реализован в Москве и как решают проблему с парковочным пространством в других городах мира, можно в галерее «Известий»