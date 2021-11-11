Бампер к бамперу: как решают парковочный вопрос в Москве и других городах мира

Платные парковки в Москве существуют уже девять лет. Первые такие парковочные места появились в 2012 году — с тех пор их количество выросло с 558 до 91,6 тыс. машиномест. Посмотреть, как проект был реализован в Москве и как решают проблему с парковочным пространством в других городах мира, можно в галерее «Известий»
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В Токио действуют строгие правила для потенциальных автовладельцев — прежде, чем купить автомобиль, человек должен будет доказать, что он уже приобрел парковочное место. Бесплатных парковок на улицах почти нет — на некоторых платных парковках устанавливают специальные блокираторы колес, чтобы человек не уехал, не заплатив
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Фото: Getty Images/Keith Tsuji
Большой популярностью в столице Японии пользуются платные подземные парковки. Они предусмотрены даже для велосипедов
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В Москве, помимо парковок на городских улицах, действуют 85 парковок со шлагбаумом и 66 перехватывающих парковок у станций метро. Кстати, на некоторые такие парковки теперь можно заехать по «Тройке» вместо парковочного билета
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Фото: Getty Images/Contributor/Richard Baker
В Лондоне уже много лет автомобилистам приходится платить за въезд в центр города. Жители имеют право на бесплатное резидентное разрешение — но только на одну машину. За каждую последующую придется доплачивать по 100, 200 или 300 фунтов в год соответственно
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Contributor
Кстати, за эвакуированный в Лондоне автомобиль придется заплатить 250 фунтов стерлингов (это около 25 тыс. руб.)
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Москве в зоне платных парковок бесплатно могут парковаться резиденты (в пределах своего района, с 20:00 до 8:00; за 3 тыс. рублей в год парковку не нужно будет оплачивать круглосуточно), люди с инвалидностью (на специально выделенных для этого местах); на один автомобиль многодетной семьи можно оформить разрешение для бесплатной парковки на всех улицах города
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Contributor
Городской совет Осло еще в 2017 году частично запретил использовать автомобили на дизельном топливе в черте города из-за высокого уровня загрязнения воздуха
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Москве парковка для владельцев электромобилей и мотоциклов — бесплатна
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Фото: Getty Images/Contributor/Gary Hershorn
Нью-Йорк известен своим оживленным движением и нагромождением дорожных знаков. Чтобы снизить количество автомобилей, власти города ввели платный въезд на Манхэттен. Кроме того, в центральной части города довольно сложно найти парковочное место у тротуара — чтобы заскочить в магазин, скорее всего, нужно будет оставить машину на подземной платной парковке
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Фото: REUTERS/Panoramic/JB Autissier
В Париже парковочных мест так мало, что водители научились парковаться «по звуку» — это значит, что они притираются к соседнему автомобилю, пока не услышат удар о его бампер. Кстати, бамперы там меняют регулярно
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Оплатить столичную парковку можно разными способами — например, с помощью паркомата, отправив sms на специальный номер или воспользовавшись приложением «Парковки Москвы»
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Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor
Мадрид — один из многих городов Европы, который взял курс на постепенное снижение количества автомобилей. Решением городских властей с 2020-го для них закрыт самый центр города
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor
В Сеуле больше всего штрафов за неправильную парковку приходилось на жилые кварталы, где из-за нехватки мест водители часто перекрывали выезд со двора. Несколько лет назад городские власти решили пересмотреть правила перераспределения мест для личных автомобилей. Раньше они оставались за автовладельцем целый день, теперь же места тех, кто уехал на работу, могут занимать другие автомобилисты
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Фото: пресс-служба АМПП
Паркомат для оплаты городской парковки на одной из улиц в Москве
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Введение системы платных парковок в городе позволило сократить время прибытия на вызов экстренных служб, увеличило среднюю скорость движения по улицам, позволило избавиться от хаотичных парковок в несколько рядов и больше чем вдвое сократило время поиска парковочного места
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