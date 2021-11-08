Мужчина погиб при лобовом столкновении иномарок в Карелии

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей на Суоярвском шоссе на въезде в Петрозаводск. По словам очевидцев, мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

Авария произошла вечером 7 ноября. По данным ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля Kia допустил занос, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, наехало на ограждение, а затем столкнулось с автомобилем Toyota. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В правоохранительных органах уточнили, что водитель Kia выбрал небезопасную скорость движения. Мужчина скончался на месте. Очевидцы аварии утверждают, что потерпевший не был пристегнут ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Вечером 7 ноября в Тверской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей. По данным ГИБДД, водитель Ford начал обгон, затем затормозил и потерял управление, из-за чего произошло столкновение с Kia. Помимо обоих водителей, смертельные травмы получил пассажир Kia.