Три человека погибли в ДТП в Тверской области

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Тверской области. По факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло вечером 7 ноября на автодороге Максатиха–Рамешки. По данным Госавтоинспекции, 68-летний водитель автомобиля Ford начал обгон. Увидев ехавшую навстречу машину, мужчина начал тормозить и потерял управление. В результате он допустил столкновение с машиной Kia Spectra под управлением 30-летнего мужчины. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Оба водителя получили смертельные травмы. Также погиб 23-летний пассажир Kia.

6 ноября сообщалось о ДТП с участием автобуса, перевозившего 28 рабочих в Красноярском крае. При опрокидывании транспортного средства пострадали два человека.