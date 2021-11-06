Двое рабочих пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

Вахтовый автобус, перевозивший 28 рабочих, опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По предварительным данным, пострадали двое пассажиров. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«В Северо-Енисейском районе на 235-м км автодороги Епишино — Северо-Енисейск автомобиль Iveco, вахтовка, который перевозил рабочих из Красноярска в поселок Еруда, опрокинулся. В результате происшествия скорая помощь доставила двух мужчин-вахтовиков в больницу Северо-Енисейска. Всего в автомобиле было 28 человек», — говорится в сообщении.

3 ноября в Алтайском крае легковая иномарка врезалась в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Барнаул–Мульта. В результате ДТП погибли два человека.

В тот же день сообщалось, что водителю автобуса в подмосковном Домодедово стало плохо во время движения по трассе. Транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в дерево. Пострадали три человека.