Названа доля знающих способы обезопасить данные банковских карт россиян

В России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт. Об этом говорится в исследовании платежной системы Visa, результаты которого поступили в редакцию «Известий».

Изучением вопроса занималась компания Ipsos. В опросе участвовали 1613 человек в возрасте от 18 до 65 лет: владельцы банковских карт и активные пользователи цифровых услуг кредитных организаций. Опрошенные проживают в городах с населением от 100 тыс. человек.

Выяснилось, что 90% опрошенных лишь частично знают, как обезопасить данные своих банковских карт. Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Отмечается, что это делает их уязвимыми перед мошенниками и использованием приемов социальной инженерии.

Порядка 15% опрошенных готовы сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана, в телефонном разговоре с человеком, который представится сотрудником банка.

Там не менее о том, что номер банковской карты и имя ее владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй опрошенный — 54%.

Самыми незащищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.

Говоря о способах защиты платежных данных, 55% опрошенных отметили, что считают двухфакторную авторизацию платежей наиболее эффективной в этом вопросе. Самым распространенным способом защиты платежных данных оказались одноразовые коды подтверждения платежей, которыми пользуются 74% респондентов. В то же время каждый четвертый доверяет одноразовым кодам и считает их эффективными.

Уровень доверия россиян к биометрическим способам защиты информации выше. Так, 42% респондентов используют распознавание по отпечатку пальца. 39% считают такой способ надежным. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге отпечаток пальца используют 62% опрошенных, что на 10% больше, чем в среднем по стране.

Защита с помощью распознавания лица (Face ID) встречается реже — ее применяют 12% опрошенных. Доверяют этой технологии 14% россиян, а среди респондентов в возрасте 18–34 лет — 18%. Еще 3% используют защиту на основе голосовых технологий.

Подчеркивается, что 12% респондентов заявили, что эффективных способов защиты данных нет.

Так, около 65% респондентов потенциально могут стать жертвами мошеннических сайтов при оплате покупок в интернете, поскольку не обращают внимание на адрес страницы и не знают, что безопасный адрес начинается с https. Оплачивают покупки на сайте магазина 73% респондентов, а 45% считают этот способ безопасным.

Подтверждая оплату покупок одноразовым кодом из SMS, на сумму списания обращают внимание 76% респондентов, на название онлайн-магазина — 65%.

8 ноября в Национальной системе платежных карт (НСПК) — операторе карт «Мир», рассказали «Известиям», что в системе появилась новая функция, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных национальных картах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы. Новый функционал «Скомпрометированные карты» создали на базе диспутной платформы НСПК, предназначенной для обмена информацией как между участниками системы «Мир», так и между банками и платежной системой. Новинка должна позволить принимать необходимые меры по противодействию мошенничеству.